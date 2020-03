A Casalbordino la Befana "spicca il volo" dalla torre civica e regala caramelle ai bambini

Per il secondo anno consecutivo a Casalbordino è stata una spettacolare discesa dalla torre civica a chiudere le festività natalizie. In piazza Umberto I si è svolto l'evento organizzato da Pro Loco Casalbordino con la protezione civile 'Madonna dell'Assunta' e il patrocinio dell'amministrazione comunale e la partecipazione del Gruppo Speleologico Gissi. Dall'alta torre civica c'è stata una prima discesa con le funi da parte di un giovane del gruppo gissano e di Lorenzo Bucciarelli, della protezione civile Casalbordino, mentre i tanti bambini presenti in piazza invocavano a gran voce l'arrivo della Befana e dei suoi doni. La vecchina non si è fatta attendere e, dopo la discesa della torre civica illuminata a festa, c'è stato l'atteso lancio di caramelle e cioccolata. In piazza non sono mancati Babbo Natale e una seconda Befana per distribuire dolcetti a tutti i presenti.

"Anche per l’Epifania 2019 si è rinnovato con successo il tradizionale appuntamento per le famiglie la ‘Befana spicca il volo’ giunto alla sua seconda edizione - ha commentato l'assessore Alessandra D'Aurizio -. La spettacolare rappresentazione del volo della befana anche quest'anno ha stupito adulti e bambini con le acrobazie in costume sul cielo di piazza Umberto I e con il lancio delle caramelle. È stata una gioia vedere tanti bambini sorridenti e sorpresi al lancio dei dolcetti da parte della befana. Un bel pomeriggio di festa nel rispetto delle tradizioni che vede riuniti grandi e piccini della comunità sotto al bellissimo campanile di Casalbordino. Con l'appuntamento odierno si concludono gli eventi del ricco calendario natalizio di Casalbordino con un bilancio più che positivo".

Il Gruppo Speleologico Gissi, coordinato da Davide Tittaferrante, ha partecipato all'iniziativa di Casalbordino e quella di ieri a Torino di Sangro [LEGGI] con Marianna Tumini - nelle vesti della befana -, Giuseppe Di Croce, Francesco Di Desidero, Nicola Santilli, Lorenzo D'Ercole, Simone Basilico, Andrea Tittaferrante e Cinzia Burracchio.