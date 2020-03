Castaldi: "Rigopiano, emendamento per 3 milioni di euro a familiari delle vittime e superstiti"

Tre milioni di euro da destinare ai familiari delle vittime e ai superstiti della tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola. È la proposta di Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, che sarà contenuta in un emendamento al decreto Semplificazioni.

"Il 18 gennaio 2017, la tragedia di Rigopiano ci ha sconvolto tutti - spiega Castaldi -. Noi del MoVimento non l'abbiamo dimenticata e vogliamo dimostrarlo con un atto concreto: proporremo che 3 milioni di euro vengano messi a disposizione del Prefetto di Pescara, per elargizioni a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti. Lo faremo con un emendamento, che presenterò in quella che è la prima occasione utile, quindi con il decreto Semplificazioni, e farò in modo che venga approvato.



In questi primi mesi di governo, il MoVimento 5 Stelle ha avuto una grande attenzione per l'Abruzzo, risolvendo problemi annosi come la messa in sicurezza dell'A24 e A25 o come la crisi lavorativa della Honeywell".