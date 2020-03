Domani a San Salvo l’appuntamento con la "Tombola umana" nella palestra di via Verdi

"È arrivato il grande giorno. Domani 5 gennaio per la prima volta in assoluto in Abruzzo si potrà giocare alla Tombola Umana organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di San Salvo".

L’invito per tutti è alle ore 16 nella palestra di via Verdi che diventerà il luogo ideale dove partecipare direttamente e giocare con la classica cartella. Tutti e novanta numeri “umani” sono stati già assegnati e sarà interessante vedere la loro chiamata con l’inserimento sul tabellone non prima di aver declamato una frase in dialetto salvanese.

“Sono davvero felice per questa iniziativa della Pro Loco – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – perché tutti insieme vivremo un modo originale per fare comunità giocando con l’immancabile gioco natalizio della tombola”.

Gli organizzatori assicurano ricchi premi che andranno dall’ambo alla tombola. Sorpresa finale con l’arrivo della Befana che donerà caramelle a tutti i partecipanti. Alla riuscita della “Tombola Umana” hanno contribuito ben settantuno attività commerciali della città a cui va il doveroso ringraziamento.