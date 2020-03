Domani l’allerta neve a bassa quota. A Vasto si riunisce il Coc: "Ridurremo al minimo i disagi"

"In vista dell’ultima allerta meteo del Centro Funzionale d’Abruzzo si è tenuta questa sera, nella Sala del Gonfalone in Municipio una riunione operativa". Lo riferisce un comunicato del municipio.

"Nel corso dell’incontro presieduto dal vicesindaco Giuseppe Forte insieme ai componenti del Centro Operativo Comunale e del Presidio Operativo Territoriale sono state valutate tutte le azioni da intraprendere, in caso di nevicate, per assicurare la circolazione dei mezzi, il regolare svolgimento delle attività, in condizioni di sicurezza e fornire aiuto ai cittadini in gravi situazioni di bisogno temporaneo (anziani, malati e disabili). Uomini e mezzi sono pronti ad intervenire per ridurre al minimo i disagi".