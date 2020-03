Al Pantini-Pudente la 5ª Notte nazionale del liceo classico

Anche quest'anno il Polo Liceale Pantini-Pudente di Vasto parteciperà alla Notte Nazionale del Liceo Classico, iniziativa giunta alla 5ª edizione. In contemporanea nazionale, in tutti i 433 Licei italiani aderenti alla rete, gli studenti si esibiranno in varie drammatizzazioni, letture espressive, canti e filmati. Venerdì 11 gennaio, dalle 18 alle 22, nell'auditorium del liceo artistico, in via dei Conti Ricci, gli studenti del liceo classico presenteranno i lavori preparati in queste settimane.

Il tema di quest’anno, scelto dalla coordinatrice prof.ssa Grazia D’Auria è quello della democrazia: “Senza alfabeto niente democrazia”. La frase è presa in prestito dal libro L’educazione linguistica democratica, di Tullio De Mauro, accademico ed ex Ministro della pubblica istruzione.

"La scuola ha il compito fondamentale di formare adulti preparati e consapevoli. La partecipazione attiva alla vita nazionale necessita di un bagaglio culturale e di spirito critico che solo un’adeguata preparazione scolastica può assicurare. La scuola insegna le regole di cittadinanza; la scuola fornisce gli strumenti necessari ad orientarsi in un mondo sempre più complesso e sempre più caotico. I giovani studenti proporranno un ideale percorso storico della democrazia, dalla sua prima definizione nel mondo greco fino alla sua ultima concezione del periodo post fascista".