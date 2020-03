Incendio San Salvo, parte del tetto collassato all’interno della struttura; danni incalcolabili

I vigili del fuoco, dopo 12 ore, sono ancora al lavoro per spegnere completamente l'incendio che ha devastato il capannone di viale Belgio nella zona industriale di San Salvo [LEGGI].

I danni sono incalcolabili per le due attività che qui hanno la propria sede operativa, la Emporium srl (che si trova nella parte della struttura di proprietà della Lombardi Bevande) e la Distribuzione Bevande Zinni. Il tetto metallico ha ceduto in più punti collassando all'interno del capannone dove le temperature sono ancora altissime.

Il fuoco dentro la Distribuzione Bevande Zinni sembra ormai spento e i pompieri stanno portando fuori quel che resta della riserva di superalcolici, una delle poche sezioni del capannone non distrutte dall'incendio; anche l'ufficio si è salvato. L'allarme è partito da un cittadino; ha visto il fumo ed è andato a vedere per poi chiamare il titolare che è riuscito a mettere in salvo i mezzi, un furgone e un muletto.

Il rogo è partito dal piazzale sul retro che ospita la merce dell'Emporium (ditta che commercializza articoli da regalo, per la casa e per l'igiene) per poi propagarsi a tutto il resto.

La metà di proprietà della Lombardi è ancora interessata dalle fiamme, i vigili del fuoco dovranno lavorare ancora a lungo e l'impressione è che il fumo che sta rendendo l'aria irrespirabile nelle vicinanze della struttura si sprigionerà ancora per ore.

Sull'episodio che ha scosso il primo dell'anno sansalvese indagano i carabinieri della locale stazione. Si spera di trovare elementi utilli dalla relazione dei pompieri per risalire all'origine del rogo anche se le indagini si preannunciano molto complesse: il fuoco ha distrutto praticamente tutto, anche eventuali indizi.