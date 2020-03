Il Tennistavolo Vasto conquista la Coppa Italia regionale e accede alla fase nazionale

Vittoria della Coppa Italia regionale e qualificazione per la fase nazionale che si disputerà il 12 e 13 gennaio a Terni. Il 2018 si è concluso nel migliore dei modi per l'Afor Tennistavolo Vasto che, a Francavilla, si è imposta sulle formazioni avversarie. Sempre vincente nel doppio, ha faticato non poco per avere la meglio sull’Antoniana Pescara (3-2) per colpa di un infortunio occorso ad un componente della rappresentativa vastese proprio durante una partita che conduceva con un netto vantaggio. Per questo il prosieguo della competizione si è rivelato più ostico del previsto per gli atleti del presidente Stefano Comparelli.

La diversa formula di Copppa Italia, che prevede la disputa di 4 singoli e un doppio, e le combinazioni che ne sono derivate, hanno tutt’altro che avvantaggiato il sodalizio locale che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sugli avversari. Vittoria più agevole, ma per niente scontata, sul Tennistavolo Montesilvano che soccombe sotto i colpi di un inossidabile Caserta che chiude l’incontro con un più chiaro 3 - 1 e stacca il ticket di accesso alla finale Nazionale di Terni.

I vastesi si confronteranno con le migliori squadre provenienti da tutte le regioni italiane. E, da febbraio, riprende anche il campionato con l'obiettivo primo posto che proietterebbe la squadra vastese nella serie C1 nazionale.