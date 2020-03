Guilmi e le strade: anno nuovo, problemi vecchi. Prime nevicate nell’entroterra

Anno nuovo, ma certezze inamovibili nel rapporto di Guilmi con le strade. Il 2019 non ha portato novità sostanziali nell'inefficienza della Provincia per quanto riguarda la Sp 150. Dopo il miracolo di fine novembre con la prima rimozione del fango ai lati della strada in cinque anni e il conseguente allargamento della carreggiata [LEGGI], nulla si è mosso più a parte la frana.

Con le ultime precipitazioni, le corsie della strada provinciale sono tornate ai minimi termini e i mezzi comunali hanno nuovamente dovuto sgomberare la preziosa arteria di collegamento tra il centro abitato e la vallata. Con la nevicata in corso il timore è che in caso di emergenza eventuali mezzi di soccorso non potranno più passare. Ricordiamo che nonostante lo stanziamento nel 2016 di ben 400mila euro per questo tratto, non si hanno notizie neanche della gara d'appalto.

PRIMA NEVICATA - Intanto, dal tardo pomeriggio di oggi la neve sta imbiancando l'entroterra vastese. Finora non si registrano disagi, le precipitazioni sono modeste e stanno interessando soprattutto i comuni dai 500 metri di altezza in su; gli spazzaneve della Provincia già sono in azione nell'Alto Vastese.

Nelle prossime ore, la prima spolverata potrebbe arrivare anche sulla costa.