Un anno di notizie: i fatti e i protagonisti del 2018

Raccontare un anno in un solo articolo è tutt’altro che facile. Ci abbiamo provato selezionando, mese dopo mese, fatti, eventi e questioni che, a nostro avviso, sono utili a riassumere il 2018 che si è appena concluso. Senza pretesa di esaustività.

GENNAIO – Il 18 è il giorno del primo anniversario della tragedia dell’Hotel Rigopiano, il resort di Farindola travolto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga staccatasi dal Monte Siella. Neve, fango, alberi e detriti sommersero l’albergo, uccidendo 29 persone. Undici i sopravvissuti, salvati dai soccorritori. I parenti delle vittime, uniti in un comitato, chiedono giustizia.

Si torna a discutere del futuro di Punta Penna e della difficile coabitazione tra la zona industriale e la contigua Riserva naturale di Punta Aderci. Gli ambientalisti si oppongono a nuovi insediamenti produttivi e organizzano una marcia silenziosa.

FEBBRAIO – Un uomo di 69 anni, Antonio Lizzi, viene ucciso per asfissia nella sua casa, a Monteodorisio. A di quasi un anno, il caso rimane irrisolto. L’omicida non ha ancora un volto e un nome.

MARZO – Le elezioni politiche del 4 marzo fanno segnare, anche in Abruzzo, la forte ascesa di Movimento 5 Stelle e Lega, che a maggio formeranno il nuovo Governo. I pentastellati in Abruzzo sfiorano il 40%, il Carroccio passa dalle precedenti percentuali da prefisso telefonico al 13%. Debacle del centrosinistra: Pd al 13%. Il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, capolista dei dem, viene eletto al Senato. Le due cariche sono incompatibili. D'Alfonso non sceglie subito: annuncia di voler attendere i tempi lunghi della procedura burocratica che compete alla Giunta per le elezioni di Palazzo Madama.

APRILE – Per il 25 Aprile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sceglie l’Abruzzo per celebrare la Festa della Liberazione, rendendo omaggio alla Brigata Maiella.

Le amministrazioni comunali e gli Ordini degli avvocati di Vasto e Lanciano trovano l’intesa per cercare di evitare la chiusura delle due sedi giudiziarie. La proposta prevede un unico Tribunale, con due sedi, una a Vasto, l’altra a Lanciano, con competenze diverse. Il rischio chiusura pende anche sui palazzi di giustizia di Avezzano e Sulmona.

MAGGIO – Trattative alla Pilkington di San Salvo per evitare 130 licenziamenti (inizialmente, gli esuberi erano 190).

La Fee assegna all’Abruzzo una Bandiera Blu in più del 2017: il riconoscimento per la pulizia del mare va a Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Fossacesia, Vasto e San Salvo.

Un giovane ricercatore di Torrevecchia Teatina, Mattia Serra, 29 anni, che lavora ad Harvard, vince una borsa di studio da 100mila euro. E' uno dei 14 ricercatori più promettenti al mondo.

Kickboxing: la sedicenne vastese Lisa Fiore, già campionessa d’Italia e d’Europa, si qualifica per i Mondiali.

GIUGNO – Nel beach volley, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi conquistano la qualficazione alle Olimpiadi di ottobre in Argentina dove, sotto la guida di Caterina De Marinis, conquisteranno la medaglia d’argento. Solo la coppia russa sarà capace di batterle.

La nave scuola Palinuro attracca a Vasto il 13 giugno: la celebre goletta della Marina Militare arriva nel porto di Punta Penna in occasione del cambio al vertice dell’Ufficio circondariale marittimo: al tenente di vascello Cosimo Rotolo subentra il pari grado Lorenzo Bruni. Migliaia di persone salgono a bordo della nave nei due giorni in cui la Palinuro è aperta alle visite.

Daniela Sabatino, attaccante di Castelguidone, si qualifica con la Nazionale italiana di calcio femminile ai Mondiali di Francia del 2019

LUGLIO – Inizia una lunga scia di incidenti, che causeranno vittime sia nel Vastese, sia nella Frentania.

Inaugurate le spiagge per diversamente abili a Vasto e a Fossacesia.

Il Vasto Siren Festival si conferma evento musicale internazionale. Gli organizzatori sono già pronti per l'edizione del 2019.

Negli anni della crisi delle vocazioni, un ragazzo di Scerni, Matteo Gattafoni, viene ordinato sacerdote. In occasione della sua prima messa, a Vasto la chiesa di Santa Maria è gremita di fedeli.

Con una delle sue celebri nuotate (che ripeterà ad agosto, in concomitanza col suo compleanno), Costanzo Marinucci celebra i trent'anni dall’impresa con cui salvò cinque persone che stavano annegando davanti alla spiaggia di Punta Penna.

Su Instagram, la spiaggia di Punta Penna è una delle più fotografate d’Italia.

Casalbordino cambia il suo cartello di benvenuto all’ingresso del paese. Il nuovo segnale celebra Antonio Tartaglia, vincitore delle Olimpiadi di Nagano nel 1998. Grande festa per il ventennale.

AGOSTO – Luciano D’Alfonso opta per la carica di senatore. La Giunta per le elezioni del Senato gli chiede di scegliere tra le due cariche e l’esponente del Pd rinuncia alla presidenza della Regione. In Abruzzo si tornerà al voto. Polemiche sulla data, che viene fissata dal vice presidente vicario, Giovanni Lolli, per il 10 febbraio 2019.

I cinghiali continuano a devastare le campagne e a causare incidenti stradali. Per chiedere alle istituzioni di arginare l’emergenza, il comitato Terre di Punta Aderci si fa promotore di una petizione popolare: a dicembre, le firme raccolte saranno oltre 2mila.



L’asso vastese del volante, Luigi Perchinunno, torna alla grande: vince due gare consecutive, a Gubbio e Ascoli, del Campionato italiano della classe GT Unica.

Paura anche nel Vastese il 16 agosto per le scosse di terremoto nel vicino Molise. Non si registrano feriti. Iniziano le verifiche su ponti ed edifici pubblici.

Il 16 agosto, nel Vastese, maxi operazione antidroga condotta dai carabinieri.

L'attaccante di Vasto Roberto Inglese si accasa al Parma, in prestito dal Napoli. Si tratta del terzo vastese in Serie A con gli emiliani, dopo le precedenti esperienze di Mario Lemme e Stefano Crisci.

SETTEMBRE – Violenta rapina a Lanciano: i coniugi Martelli, pestati a sangue, finiscono all’ospedale. La vicenda diventa un caso nazionale. Nel corso delle indagini, sei persone verranno arrestate.

Si torna nuovamente a parlare della questione ambientale, dal futuro di Punta Penna al progetto di nuova discarica a Cupello.

Si riaccendono anche le polemiche sulle “frane eterne” che rendono insidiose le strade dell’entroterra vastese.

OTTOBRE – Inizia una serie di rapine e furti che si protrarrà fino al periodo natalizio.



Il Conad Superstore di Vasto licenzia 13 dipendenti.



Motociclismo: Andrea Iannone conclude la sua esperienza con la Suzuki. Nel 2019 correrà per la scuderia Aprilia.

NOVEMBRE – Chiuse le indagini per la tragedia dell’Hotel Rigopiano: 25 le persone coinvolte.



Il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico dà il via libera a un anno di cassa integrazione straordinaria per evitare licenziamenti alla Pilkington di San Salvo. Un anno in cui si dovrà trovare una soluzione per uscire dalla crisi.

Scatta l'operazione Evelin, che porterà in carcere 20 persone accusate di traffico di droga internazionale. La maggior parte dell'indagine riguarda San Salvo.

DICEMBRE – Ulteriore proroga di un anno per i tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona: la chiusura slitta dal 2020 al 2021. Ma il salvataggio definitivo non c’è ancora.

L’ex vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, accetta la candidatura alla presidenza della Regione: "Andrò oltre il centrosinistra". Sfiderà i candidati di centrodestra, senatore Marco Marsilio, e Movimento 5 Stelle, consigliera regionale Sara Marcozzi.

Dal Museo di Capodimonte di Napoli arriva a Vasto l’originale di “Dopo il diluvio”, il quadro più celebre del pittore vastese. La mostra nazionale allestita per celebrare il bicentenario della nascita di Palizzi proseguirà fino al 20 gennaio.