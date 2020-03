Nei prossimi giorni previste nevicate in Abruzzo anche al livello del mare

Nelle ultime ore la neve è tornata ad imbiancare le località montane alle quote più alte. Per i prossimi giorni è previsto un peggioramento delle condizioni meteo.

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.19001 PRE/00012 del 01/01/2019.

Dal tardo pomeriggio di domani, mercoledì 2 gennaio 2019, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. mareggiate sulle coste esposte. Dal pomeriggio di domani, 02 gennaio 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su Abruzzo e Molise a quote inizialmente superiori a 400-600 metri, in estensione dalla serata alla Puglia centro-settentrionale, con quota neve in generale calo nella successiva nottata fino al livello del mare e con apporti al suolo complessivamente moderati, fino a localmente abbondanti alle quote collinari e montane di Abruzzo e Molise.

A Vasto, in caso di nevicate la Sala Operativa Neve è contattabile:

1. al numero di rete fissa 0873/30.13.76 - h.24:00

2. altri numeri di rete fissa 0873/309.288 – 309.293 – 309.216

3. fax 0873/309281

4. posta elettronica all’indirizzo: i.pomponio@comune.vasto.ch.it;

5. profilo facebook : Comune di Vasto