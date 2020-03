"Garage bloccato da un’auto, chiamo i vigili e mi dicono che non hanno personale"

"Devo uscire con la mia macchina, ma non posso, perché c'è un'auto parcheggiata proprio davanti al garage. Chiamo la polizia municipale, ma non interviene".

Lo racconta Luca Di Totto, residente in via San Camillo de Lellis, a Vasto.

"Stamattina - dice - si è verificato un episodio increscioso. Avevo bisogno di uscire in macchina, ma era impossibile, perché, proprio davanti all'ingresso del garage, era parcheggiata un'auto in divieto di sosta. Pago regolarmente il passo carrabile, quindi ho diritto ad avere libero l'accesso al box di casa. Per questo, ho chiamato i vigili, ma mi sono sentito rispondere che non potevano intervenire perché non avevano personale sufficiente".