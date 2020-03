Avvincenti sfide di calcio a 5 e i doni di Babbo Natale nella festa del Futsal Vasto

Festa in campo e sugli spalti al Palasalesiani per la Metamer Christmas Cup - Calcio a 5 sotto l'albero organizzata dal Futsal Vasto. Per il terzo anno la società biancorossa ha promosso un pomeriggio dedicato ai giovanissimi atleti per disputare avvincenti sfide in campo e far festa tutti insieme in un clima di amicizia e sportività.

Al Palasalesiani sono andati in scena triangolari delle categorie primi calci, pulcini ed esordienti a cui hanno preso parte i bambini e ragazzi di Virtus Vasto e Lupetti Montenero oltre ai padroni di casa del Futsal Vasto. Al termine del torneo sono stati consegnati attestati di partecipazione per tutte le categorie e le società presenti. "Sono oltre cento gli atleti che hanno partecipato all'appuntamento - commentano soddisfatti i dirigenti della società biancorossa - insieme alle loro famiglie. Tutti sono i vincitori di questa giornata in cui abbiamo voluto porre l'attenzione sull'aspetto ludico e motorio del futsal".

Al termine delle sfide c'è stato anche l'atteso arrivo di Babbo Natale che ha consegnato regali a tutti. "Diamo già l'appuntamento alla 4ª edizione del torneo. Vogliamo augurare a tutti i calciatori che hanno partecipato alla Metamer Christmas Cup, a tutti i nostri tesserati e a tutti gli sportivi vastesi un felice 2019 ".