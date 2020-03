Atto vandalico a Castiglione, danneggiata una scultura in piazza: "Un gesto grave"

Atto vandalico nella notte a Castiglione Messer Marino dove è stata danneggiata una scultura in pietra della Majella posta in piazza della Repubblica. Mani ignote hanno appiccato il fuoco o fatto esplodere dei petardi alla base della scultura che, questa mattina, era annerita e danneggiata. L'opera è stata realizzata nel 2005 dall'artista Francesco Panceri in occasione del simposio di scultura "Sculpere".

Dura la condanna da parte degli amministratori di Castiglione. "Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale sono indignati per il danneggiamento della statua in pietra della Maijella avvenuto nella notte scorsa - scrivono sulla pagina facebook del Comune -. Forse chi commette questi atti non si rende conto della gravità e del danno collettivo che episodi simili comportano.

Sarà nostra premura impegnarci nell'identificazione dei responsabili tramite la visualizzazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza".