Recuperi: il Real Casale chiude l’anno con una sconfitta, la Dinamo in fuga in testa alla classifica

Si sono disputati oggi gli ultimi 90 minuti dell'anno che si avvia alla conclusione. In programma c'erano i recuperi di due partite rinviate nelle settimane scorse.

In Prima categoria il Real Casale cercava la vittoria in trasferta contro il Casalincontrada nel match valevole per la 13ª giornata del girone di Andata, ma i giallorossi chiudono l'anno con una sconfitta che li lascia a quota 7 punti (terzultimo posto). Oggi la partita si è conclusa con il risultato di 3 a 1 a favore dei padroni di casa. Per il Real è andato a segno Marchioli. Tre punti preziosi che permettono ai locali di fare un bel balzo in avanti in classifica e superare Scerni, S. Vito e Palombaro.

Sorride invece la Dinamo Roccaspinalveti che nel recupero della partita in programma per la 12ª giornata di Seconda categoria (girone E) ha sconfitto la Virtus Tufillo ultima in classifica. I padroni di casa sono andati a segno con Riccardo D'Ugo, ma i biancoverdi hanno preso il largo grazie a una doppietta su rigore di capitan Giacomo Piccirilli e una rete di Gianluigi Battista.

I roccolani grazie a questi tre punti allungano in testa alla classifica portando il vantaggio sulle seconde (Perano e Virtus Castel Frentano) a +4.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE B DI PRIMA CATEGORIA

Athletic Lanciano 32

Virtus Ortona 30

Paglieta 28

Palena 26

Pretoro 26

Tollese 26

Atessa Mario Tano 23

Fresa 23

Roccaspinalveti 23

Rapino 22

Casalincontrada 17

Scerni 16

S. Vito 15

Palombaro 15

Real Casale 7

Trigno Celenza 4

Atletico Francavilla 3

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE E DI SECONDA CATEGORIA

Dinamo Roccaspinalveti 36

Perano 32

Virtus Castel Frentano 32

Di Santo Dionisio 31

Fossacesia '90 30

Sporting Altino 30

Atletico Roccascalegna 20

Sansalvese 19

Carunchio 16

Virtus Rocca San Giovanni 16

Casalanguida 15

Tornareccio 13*

San Buono 13*

Odorisiana 10

Draghi San Luca 10

Virtus Tufillo 10

* una partita in meno