Il biennio della sezione E del "Mattei" di Vasto si ritrova 20 anni dopo l’ultima campanella

Impegni vari, pranzi e cene di questo periodo festivo, indigestioni, diete post-natalizie, strade dissestate e tanti altri ostacoli sembravano ridurre al lumicino la possibilità della rimpatriata della sezione "E" dell'Itis "E. Mattei"di Vasto (biennio 1996-1998), ma il favorevole allineamento dei pianeti e un complesso algoritmo elaborato nei laboratori del Gran Sasso per l'individuazione della migliore data possibile hanno permesso il miracolo.

Ieri sera, nel ristorante "La Barcaccia" di Vasto Marina, per la prima volta dopo 20 anni dall'ultimo suono della campanella comune Michele Bozzelli, Alessandra Confalone, Gina D'Aurizio, Luigi Dell'Oso, Massimo Di Filippo, Nico Di Tullio, Antonino Dolce, Alessandro Frasca, Roberto Menicucci, Silvia Molisani, Rosanna Pomponio, Amedeo Tiberio e Alessandro Ulisse si sono ritrovati per un piacevole salto indietro nel tempo.

In una serata in bilico tra le categorie "Curiosità" e "Cronaca", i 13 ex compagni di classe hanno ricordato gioie e dolori (soprattutto) di quell'indimenticabile periodo con la promessa finale di ritrovarsi nuovamente con gli altri compagni d'avventura assenti ieri (ovviamente muniti di opportuna giustificazione firmata da un genitore). Possibilmente non tra altri 20 anni.

P.S: un augurio particolare ai neo genitori Angela e Roberto per l'arrivo, nella stessa giornata, del piccolo Lorenzo!