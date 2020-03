Autovelox ’multaradar’ sulla statale 16: sarà attivo dal 2 gennaio

Dopo il periodo di sperimentazione l’autovelox “Multaradar S580” sulla statale 16 a Punta Penna sarà attivo, 24 ore su 24, a partire da mercoledì 2 gennaio. A darne notizia è il Comando della Polizia Locale. "Si tratta di un impianto di controllo elettronico della velocità di ultima generazione, un dispositivo fondamentale che l’Amministrazione Comunale di Vasto mette a disposizione per la prevenzione degli incidenti stradali", spiega una nota dell'amministrazione comunale

L’autovelox è stato installato sulla statale 16 Adriatica, nei pressi di Punta Penna, al chilometro 511+900 ed è protetto da due telecamere, costantemente connesse con il comando della Polizia Locale, che assicurano una piena videosorveglianza dell’area, in qualunque condizione atmosferica ed in entrambe le corsie di marcia. Si tratta di un impianto alimentato a pannelli solari e pertanto pienamente ecocompatibile.

"Con l’attivazione del prossimo 2 di gennaio termina un lungo percorso che ha visti impegnati Comune di Vasto, Anas e Prefettura di Chieti" per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie. "Per il futuro – ha dichiarato stamane l’Assessore Luigi Marcello – sono in fase di valutazione altri progetti a favore della sicurezza stradale".

Il limite di velocità da rispettare è di 90 km/h. "L'impianto - spiega Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale - è installato in una strada extraurbana secondaria di categoria C dove il limite di velocità è di 90 km/h". Automobilisti avvisati, dal 2 gennaio chi corre troppo incapperà in una multa.