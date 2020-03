A Vasto Marina l’appuntamento di Capodanno con passeggiata e tuffo in mare

Anche quest'anno, per la settima volta, a Vasto Marina il Capodanno sarà festeggiato con una passeggiata tra le dune e, per i più audaci, con un tuffo in mare. L'iniziativa è organizzata da Rari Nantes in Gurgite Vasto, Lido Miramare, Runners Casalbordino, Podistica San Salvo, Podistica Vasto e Atletica Vasto.

L'appuntamento è per le 11 del 1° gennaio 2019 al Lido Miramare di Vasto Marina (via Libeccio) per una passeggiata di 6 km. tra le dune. Al rientro ci sarà un brindisi per salutare con allegria il nuovo anno appena iniziato e, per chi vorrà, ci sarà il tuffo in mare con la successiva consegna dell'attestato di partecipazione.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.