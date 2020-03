"Nuovo Umanesimo tra passato e presente", una mostra per il 25° dell’associazione

"Nuovo Umanesimo tra passato e presente". Sarà questo il tema della mostra dell’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo che sarà inaugurata il 29 dicembre. Appuntamento alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale per l’inaugurazione. L’evento rientra nelle celebrazioni per i 25 anni di vita dell’Associazione e vuole ripercorrere le tantissime iniziative di questi 5 lustri. Ma con lo sguardo già verso il futuro, le prossime iniziative e quella grande necessità e sete di Umanesimo, 25 anni fa come oggi.

L’inaugurazione della mostra sarà anche l’occasione per il tesseramento 2018-2019 dell’Associazione e resterà aperta, dalle 17 alle 19, fino al 5 gennaio. In quella giornata ci sarà un altro appuntamento del percorrso iniziato lo scorso 7 dicembre con il convegno “Umanesimo perduto e ritrovato: istruzioni per l’uso” presso l’Istituto Tecnico Economico di Casalbordino, tornando lì dove si era tenuto il primo convegno dell’associazione nel 1993. Il 5 gennaio infatti, sempre presso la Biblioteca Comunale, l’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo sarà lieta di ospitare la presentazione della graphic novel “Il tramonto del Sea Breeze” della giovanissima casalese Vittoria Moretta.