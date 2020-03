"Tanti alcolisti e giocatori d’azzardo hanno già smesso"

A febbraio festeggerà l'ottavo anno di attività contro le dipendenze da alcol e gioco d'azzardo [VIDEO: il racconto di chi ce l'ha fatta].

Il Cat (club alcologico territoriale) Anima di Vasto è sorto 2012 per aiutare gli alcolisti e le loro famiglie ad affrontare e risolvere un problema sociale in costante aumento. Si riunisce ogni martedì nella Sala Papa Giovanni XXII, in via Buonconsiglio 14.

Per il terzo anno consecutivo, il club accoglie anche persone e famiglie con problemi diversi da quelli alcolcorrelati, come il gioco d'azzardo.

A raccontare attività e metodo svolti è la dottoressa Amina Di Fonzo, fondatrice del Cat Anima di Vasto.