Percorso ampliato e nuove location: successo per la prima data del presepe vivente di Lentella

Grande successo a Lentella per la quarta edizione del presepe vivente che si tiene nel centro storico del paese. Dopo il taglio del nastro e la benedizione di don Simone Calabria, i visitatori hanno potuto ammirare il percorso notevolmente ampliato rispetto alle precedenti edizioni con l'aggiunta di numerose location, l'allestimento di un nuovo ingresso e la partecipazione di tante comparse a sottolineare la crescita negli anni di questa manifestazione nonostante la giovane età.

L'evento è organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Assunta insieme all'associazione Amici del Borgo antico con il Patrocinio del Comune e della Fondazione per l'Arte l'Archeologia e la cultura vastese (presente anche il personale della Croce Rossa di Vasto).

Centinaia i visitatori fin dall'apertura dei cancelli per visitare le ambientazioni ricreate all'interno di storiche cantine riaperte per l'occasione. Da segnalare, tra queste, uno storico frantoio visitabile per la prima volta, il laghetto artificiale ricreato in una delle piazzette del centro storico, le prigioni e la grotta della natività; in questa prima data a impersonare Gesù bambino è stata la piccola Anna Cosma Di Biase.

Nei locali sotto la chiesa di Santa Maria Assunta le volontarie hanno preparato le tradizionali scrippelle fritte.

Don Simone Calabria conferma che per questa edizione accresciuta sono oltre 60 i partecipanti distribuiti in circa 30 postazioni e lungo il percorso che ha abbracciato quasi interamente il borgo vecchio.

Il 5 gennaio 2019 si replicherà (sempre dalle 17.30) con l'arrivo dei Re Magi. Nello stesso giorno si terrà anche la data conclusiva del presepe di San Buono.