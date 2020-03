Pistola in pugno, colpo in aria: rapina a Natale nel bar del distributore

Rapina a mano armata nel giorno di Natale al distributore Total Erg di via del Porto, a Vasto.

È accaduto attorno alle 21.45, quando, in base alle prime informazioni, due persone col volto coperto hanno fatto irruzione nel bar della stazione di servizio che si trova a poche centinaia di metri dall'incrocio tra la stessa via del Porto e la statale 16.

I malviventi avevano una pistola. Dopo aver sparato un colpo in aria, l'hanno puntata contro la giovane donna che era dietro al bancone e si sono fatti consegnare i soldi della cassa, alcune centinaia di euro, dileguandosi poi velocemente e facendo perdere le loro tracce.

I carabinieri della Compagnia di Vasto cercano di risalire all'identità dei malviventi. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso. Considerato che i rapinatori hanno agito a volto coperto, la videosorveglianza non potrà aiutare gli inquirenti, se non a individuare l'auto con cui gli ignoti sono fuggiti. Non è escluso che, all'interno della macchina, ci fosse un complice ad aspettarli.

In aggiornamento