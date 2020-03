Il 28 dicembre torna a riunirsi il consiglio comunale di San Salvo

Il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato l'assise civica per venerdì 28 dicembre (ore 10) in seduta straordinaria in prima convocazione (ore 11.30 seconda convocazione).

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

richiesta messa in sicurezza della Trignina (s.s.650);

ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100: approvazione;

Piano Demaniale Marittimo Comunale – adozione Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico - Situazioni di pericolosità non delimitate nella cartografia del piano, art. 20 scarpate morfologiche (ps), comma 1 - approvazione elaborati;

nuovo regolamento edilizio comunale aggiornato con i contenuti della delibera di G.R. n. 850/2017 (Regolamento edilizio tipo).

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comune.sansalvo.gov.it nella sezione "Consiglio comunale in diretta".