Al San Pio un Natale con i Ricoclaun e le unità cinofile dei vigili del fuoco in congedo

Clown e cani hanno bussato ieri mattina alla porta d'ingresso del reparto di Pediatria del "San Pio da Pietrelcina" di Vasto per regalare un sorriso e una carezza ai bambini ricoverati anche in questo giorno di Natale in un letto d'ospedale. Come ogni anno i volontari hanno trascorso le ore della mattina di Natale in ospedale nel segno della solidarietà. L'associazione Ricoclaun, guidata dalla presidente Rosaria Spagnuolo, ormai da tanti anni in questo giorno fa visita ai pazienti dell'ospedale portando sorrisi e piccoli regali. Il giro dei Ricoclaun è poi proseguito negli altri reparti tra canti della tradizione e simaptiche gag.

Quest'anno, nella mattina del 25 dicembre, al San Pio c'erano anche i volontari dell'associazione vigili del fuoco in congedo "Sinello Soccorso", guidati da Vito De Filippis, con le unità cinofile. Insieme a loro il musicista vastese Fabio Clemente, in arte Ketra, che ha vissuto con i volontari un'esperienza unicca e coinvolgente. Nel reparto di pediatria i piccoli pazienti hanno trascorso del tempo spensierato tra sorrisi e giocando con i cani che si sono lasciati volentieri coccolare. ”È stata davvero una bella esperienza - commenta Vtio De Filippis -. Siamo contenti di aver potuto portare le nostre unità cinofile in ospedale per cercare di rallegrare il Natale dei bimbi che sono ricoverati. Ringraziamo la direzione sanitaria e tutto il personale del San Pio che ci ha permesso di realizzare tutto ciò. Un grande grazie anche a Ketra che ha accolto con entusiasmo il nostro invito ed ha regalato tanti sorrisi ai bimbi".