"Danni alle strutture e agli impianti del Presepio Vivente di Vasto"

I volontari che, da questa mattina, si stanno adoperado per l'allestimento del 20° Presepio Vivente di Vasto hanno dovuto fare i conti con un'amara sorpresa. "Durante la notte - denuncia Tonino Petruzzelli, presidente del Comitato organizzatore - sono state danneggiate alcune capanne e tagliati in più punti i cavi della filodiffusione e dell'illuminazione per il presepe". Così, oltre a dover allestire le scene che i visitatori potranno ammirare oggi pomeriggio e poi il 1° e 6 gennaio, i volontari si sono adoperati per poter riparare i danni subiti.

Questa sera l'appuntamento sarà dalle 17.30 alle 20.30 con ingresso da piazza del Tomolo.