Pedalata natalizia per i ciclisti di Vastese inn Bike e Abruzzo in Bike

Giornata da ricordare per gli amanti delle due ruote nel Vastese. Con l'impeccabile organizzazione di due maestri nel “fare gruppo”, Daniele del Roio e Fabrizio Ciafardini, rispettivamente delle società Vastese inn Bike e Abruzzo in Bike, oltre 50 ciclisti amanti delle ruote grasse si sono ritrovati questa mattina per una passeggiata sulle strade bianche del territorio. Al termine della lunga pedalata, accompagnata da un bel sole e dalla temperatura mite, non poteva mancare un brindisi per scambiarsi gli auguri natalizi.

I presidenti dei due sodalizi, Nicola Jasci e Maurizio Giuseppetti, hanno colto l'occasione per sottolineare lo spirito di amicizia che lega i due team di mountain bike e assicurato, nel 2019, ancora tante iniziative dedicate alle due ruote.