Nel centro storico di Vasto Babbo Natale arriva in Vespa

Prima hanno sfilato per le vie della città attirando l'attenzione di tutti i passanti. Poi, in tarda mattinata hanno fatto tappa in centro storico dove hanno distribuito caramelle a tutti i bambini. Protagonisti dell'iniziativa sono stati i soci del Vespa Club Vasto che, indossati i costumi da Babbo Natale, hanno approfittato della bella giornata di sole per la loro tradizionale iniziativa nei giorni che procedono il Natale.

Sorrisi e dolcetti per i più piccoli, affascinati nel vedere questi Babbo Natale su due ruote vintage, che hanno contribuito ad arricchire l'atmosfera natalizia in un centro storico questa mattina molto affollato.