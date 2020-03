Alla Vastese basta il rigore di Leonetti per battere l’Olympia Agnonese

Sarà un Natale con il sorriso per la Vastese che, all'Aragona, ha battuto 1-0 l'Olympia Agnonese conquistando altri tre punti importantissimi per il cammino salvezza. Ai biancorossi basta il rigore messo a segno da Vito Leonetti dopo appena 3 minuti per chiudere positivamente la sfida con i molisani. La squadra ospite ha provato a riacciuffare il pareggio ma si è trovata davanti una Vastese compatta e attenta in fase difensiva. Al 30' del secondo tempo l'Agnonese è anche rimasta in dieci per l'espulsione di Pejic che, dopo essere stato ammonito, ha protestato con veemenza con il direttore di gara.

La squadra di Montani sale a quota 23 punti e chiude il girone d'andata al 10° posto, continuando ad allontanarsi dalla zona 'calda' della classifica. Si ripartirà il 6 gennaio con i biancorossi chiamati ad andare a far visita al Matelica.

Vastese - O.Agnonese 1-0

(3'[r] Leonetti)

Vastese: Patania, Iarocci, Sbardella, Del Duca, Mataloni, Capellupo, Palestini (25’st Palumbo), Stivaletta (17’ st Russo), Shiba, Leonetti, Ferrara. Panchina: Di Rienzo, Lombardo, Di Giacomo, Kone, Cicerello, Fiore, Selva. Allenatore: Montani

O. Agnonese: Kuzmanovic, Corbo (38’ st Nyang), Albanese, Cassese, Litterio (21’ st Formuso);, Pejic, Salifu (10’ st Jawo), Ricciardi, Ancora, Sorgente (21’ st Gentile), Antonelli (43’ st Barbato). Panchina: Maraolo, Ballerini, Bisceglia, Dezai. Allenatore: Foglia Manzillo

Arbitro: D’Eusanio di Faenza (Maione e Romano di Nola

Espulso: 30’ st Pejc (somma di ammonizioni)

Ammoniti: Capellupo, Cassese, Ricciardi, Iarocci