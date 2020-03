I rapper del collettivo "Gente de Borgata" in concerto a Montenero di Bisaccia

I rapper Suarez e Supremo73 del collettivo romano “Gente De Borgata” saranno in concerto all'Alternative Music Club di Montenero di Bisaccia domenica 23 dicembre.

Daniele Varone in arte Supremo73, membro storico del collettivo RomeZoo e nell'ultimo decennio di Gente De Borgata, è attivo dai primi anni '90 ed è una figura seminale per il Rap Italiano ed in particolar modo di quello Romano. Dal primo tape targato 1994 con i “Bomb Posse”, proseguendo con “B-boy a tempo pieno” due anni dopo con i “Losco Affare” per passare a “2 buoni motivi” fino ai vari lavori con “Gente de borgata” è uno di quei rapper che può tranquillamente affermare di aver vissuto sulla propria pelle la nascita e l’evoluzione della scena rap romana e non solo. Nel 2017 ha pubblicato il suo ultimo lavoro in ordine cronologico: l'EP "Percorsi" con le collaborazioni di Suarez, Simo, Egreen, Grezzo e Dj Snifta.



SUAREZ, (Roma, membro dei crew Nacapito e GDB Famija) nasce artisticamente poco dopo il 2000, periodo in cui comincia a scrivere e registrare quelle che saranno alcune delle tracce contenute nel suo album d'esordio (suarez's contempt, 2004-2005) registrato quasi completamente da dr demis all'Undertrack studio di Roma. Il 2005 e' anche l'anno in cui insieme al suo amico Lino (Lupi de Cinecitta') fonda il crew Nacapito. Col primo disco ufficiale fuori e i vari live a roma e non solo, il nome del rapper comincia a girare sempre più frequentemente nel panorama underground negli anni a seguire. Nel 2007 cominciano le registrazioni di quello che sara' il suo secondo lavoro solista ufficiale, "de rustica progenie semper villana fuit" che vedra luce pero' non prima del 2009. Il 2010 e' l'anno del primo mixtape "Squadra antialternativi" progettato insieme a Lino. In attesa di finalizzare il suo terzo album solista ("essi vivono" uscito con l'etichetta TAK production a inizio novembre 2012) l'estate 2011 fa uscire l'ep antieroe, volutamente senza collaborazioni e interamente prodotto dal rapper stesso. Dopo più di 12 anni dall'inizio del suo percorso musicale, tra dischi solisti mixtape e collaborazioni esterne, ha collaborato con tantissimi artisti della scena rap come Gente de Borgata, diversi membri del TruceKlan (tra i quali Benetti DC, Metal Carter, Gel, Mystic One..), Grezzo S Lover, Barracruda, Fetz, Tormento, Clementino, Dj Drugo, Mr Phil, e tanti altri, e suonato dal vivo in numerosi locali in giro per l'italia (tra i quali alpheus, rashomon, rolling stone a milano, la strada, forte prenestino, big bang...) aprendo anche live di rapper stranieri come M.O.P., Psycho Realm e Sean Price. Il 2015 sarà l'anno del suo sesto prodotto ufficiale, il secondo capitolo del progetto antieroe, interamente autoprodotto e curato in ogni dettaglio dallo stesso rapper, progetto che vedrà stavolta numerose collaborazioni tra cui Danno, Il Turco, Chef Ragoo, Rak, E-Green, Supremo 73, Dj Myke, Grezzo, Dj Drugo, Lucci e Er costa.



L'apertura è affidata ai CULTO (gruppo formato da DieDave, Xunah, Funzio e Rvndea) che presenteranno il loro primo mixtape.



Prima e dopo i live la selezione musicale sarà affidata a Wokem Bemo del collettivo "Thematic".

Le info - facebook.com/alternativemusiclub