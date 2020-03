Gli ex dipendenti Conad: "Buon Natale? Non certo per noi"

"Sono trascorsi due mesi esatti da quel doloroso giorno in cui tredici ultradecennali dipendenti di Pianeta srl Conad Vasto, senza preavviso alcuno, la sera, alla fine del lavoro... venivano rispediti a casa. Due mesi durante i quali nessuno si è chiesto come potessimo stare".

Inizia così il comunicato stampa diramato stasera dall'avvocato Umberto Del Re, legale di 8 ex dipendenti del Conad Superstore di Vasto.

I licenziati vogliono adire le vie legali: "Se Pianeta-Conad non ha intenzione di spiegarlo direttamente lo chiederemo tramite la Giustizia, ma - affermano gli 8 lavoratori - neppure un mese dopo l'averci mandato a casa, incrementa l'attività e chiede ai rimasti dipendenti un incremento delle ore lavorative per il mese di dicembre. (La solidarietà ricevuta ed i nostri licenziamenti hanno sanato la crisi e l'attività ridecolla?). Il decantato impegno al nostro ricollocamento?".

Gli ex dipendenti riferiscono di un solo coloquio "per ipotetica, futura e supponenda ipotesi di fabbisogno di personale, peraltro a condizioni contrattuali completamente difformi dalle precedenti; una sola licenziata è stata contattata dalla direzione Pianeta srl perchè, forse, a marzo 2019, per soli tre mesi, la 'fortunata' potrebbe essere impiegata nelle sedi Conad di Colonnella o di Ortona, ma non per riprendere il lavoro di una vita, bensì per formare nuovo personale che dovrà poi sostituirla.

Pianeta Conad ha licenziato 13 dipendenti dopo quasi venti anni di lavoro dicendo loro la sera del 23/10 … da domani non lavori più".

Coloro che hanno perso il lavoro lamentano anche lo scarso impegno dei rappresentanti politici: "Le istituzioni locali? Scomparse. Eppure, proprio qualche giorno prima dell'intimato licenziamento rassicuravano che la situazione era sotto controllo e vi sarebbero state buone prospettive per il futuro (di chi?).

I sindacati? Ignoti anche a Federica Sciarelli. Il gridato stato di agitazione, promuovendo unitamente ai nostri ex colleghi, s'è tramutato in silente agonia e, se per un verso ciò è comprensibile da parte degli ex colleghi, risulta inaccettabile da parte di chi, il sindacato, avrebbe dovuto, e dovrebbe, tutelare gli interessi dei lavoratori.

Dimenticavamo: la direzione aziendale, anche quest'anno, ha inteso festeggiare con una cena al ristorante il Santo Natale con i dipendenti… 'Comprendere viene prima di vendere. Conad persone oltre le cose'.

Pianeta ha sollecitamente comunicato, a ciascun ex dipendente, che il TFR di noi licenziati l'avrebbe pagato l'Inps, ma la comunicazione all'Inps non è stata altrettanto solerte, noi licenziati di Pianeta Conad a Natale non riceveremo nulla e da informative che abbiamo chiesto all'Inps neanche a gennaio 2019 poiché Pianeta ha inoltrato la comunicazione solo a dicembre.

Forse il necrologio - concludono gli 8 ex dipendenti - non è solo per noi. Riguarda anche le istituzioni, i sindacati, gli imprenditori, i lavoratori, la collettività civile. L'indifferenza è un po' come morire…. salvo avere la forza di rinascere dalle proprie ceneri come fenici.

Buon Natale? Non certo per noi e le nostre famiglie....

Lo auguriamo ai dirigenti Conad Adriatico e Pianeta Srl, alle istituzioni, ai sindacati".