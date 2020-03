Scontro tra due auto sulla statale 16, due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Vasto, sulla statale 16.

Erano circa le 15,15 quando, per cause che la polizia sta accertando, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via del Porto, all'ingresso nord della città.

Coinvolte nel sinistro una fiat Panda e una Volkswagen Golf Plus. Ferite le due conducenti, di 50 e 65 anni, una delle quali ha riportato uno schiacciamento toracico ed è stata trasportato in codice giallo in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Sul posto due pattuglie, una della polizia stradale, l'altra del Commissariato.