Gli alunni della scuola Martella questa mattina hanno spedito le loro letterine a Babbo Natale

Quaranta bambini, delle classi 2ª A e 2ª B della scuola primaria L.Martella - Istituto comprensivo G. Rossetti di Vasto, questa mattina hanno spedito le loro letterine a Babbo Natale nell'ufficio postale di via Giulio Cesare partecipando all'iniziativa nazionale che Poste Italiane promuove ogni anno. Ad accompagnare e coordinare le classi sono state le maestre Serena Loporchio, Carla Loberti e Cristina Cogliati. Prima di spedire le missive, i piccoli hanno letto speranze e desideri in vista del 25 dicembre.

"Tra loro, Aurora chiede di portare in dono un sorriso a tutti quelli che sono tristi, Ilaria ha un pensiero per i bambini che non hanno da mangiare, Chiara oltre alla casa dei sogni di Barbie vorrebbe che suo fratello fosse più bravo con lei e Nicolò ammette di essere stato un po’ monello e promette di fare il bravo".

Le letterine sono state raccolte dai “Postini di Babbo Natale”, che ora provvederanno alla consegna allo speciale destinatario. Nei prossimi giorni gli alunni che hanno partecipato al progetto riceveranno una risposta personalizzata firmata da Babbo Natale, con l’invito a scaricare un’app (un gioco in cui i piccoli aiuteranno una renna a salvare gli animali in via d’estinzione), le istruzioni per partecipare al gioco, gli stickers a tema e il distintivo di “amico di Babbo Natale” da applicare a caldo sui vestiti.

Ogni anno Poste Italiane riceve e smista migliaia di letterine che i bambini inviano a Babbo Natale con i più svariati indirizzi di fantasia, assicurando loro una risposta personalizzata. Di anno in anno il fascino di una tradizione antica si rinnova grazie all’entusiasmo di tutti, testimoniato dal numero crescente di lettere spedite: dalle 40mila del 1999 alle 130mila del 2017. Anche per il Natale 2018 si prevede un elevatissimo volume di corrispondenza destinata a Babbo Natale. Ad oggi da tutto il territorio nazionale sono pervenute circa 200mila letterine.