Andrew Blancos, un brand di abbigliamento creato dal vastese Marco Marchesani con Andrea Vitulano

Si chiama Andrew Blancos il nuovo brand di abbigliamento streetwear che verrà presentato ufficialmente sabato 22 dicembre nello store di Filippo Marchesani a Vasto. A crearlo sono due giovani, il vastese Marco Marchesani e il campano Andrea Vitulano. "Ci siamo conosciuti grazie ad amici comuni - racconta Marco, studente di economia alla Cattolica di Milano - e c’è stata subito intesa vista la nostra passione per l’abbigliamento. Abbiamo lavorato per 8 mesi fino ad arrivare alla nostra prima produzione".

Andrew Blancos "nasce dalla forza che un solo occhio era in grado di trasmettere a chiunque lo avesse fissato anche solo per un istante. Quell’occhio spalancato, profondo,che veniva considerato da secoli appartenente all’antica provvidenza come divinità era in realtà di dubbia provenienza. Oggi, è considerato un emblema, è in grado di attribuire energia, forza e dare sicurezza a chi lo indossa nella vita di tutti i giorni".

Per la prima collezione, che sarà presentata sabato, su capi d’abbigliamento, portachiavi e cover per cellulari ci saranno sei divinità dell’antica Grecia: Ares, Perseo, Ercole, Zeus, Medusa e Flora. “Lavoriamo molto sulla grafica e sui colori - spiega Marchesani - e non vediamo l’ora di poterci presentare al pubblico”. Il giovane vastese, a Milano, si divide tra lo studio e la sua passione per la moda. “Mi piace il percorso di studi intrapreso e lo porterò a termine con entusiasmo. Allo stesso tempo ho intenzione, insieme ad Andrea, di far crescere il nostro progetto 100% made in Italy”.

La presentazione di sabato pomeriggio a Vasto sarà un evento interessante, con la musica del dj Luigi Fioravante - con un dj-set usando i vinili - e il cocktail bar targato Natèe. “I prodotti Andrew Blancos saranno poi disponibili in negozio. Stiamo già vedendo per altri punti vendita in Italia e poi faremo promozione sui social”.