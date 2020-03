Amici di Zampa: "Caro Babbo Natale, ti chiediamo un nuovo canile"

"Caro Babbo Natale, ti chiediamo un nuovo canile". È diretta la richiesta dell'associazione Amici di Zampa in una virtuale letterina natalizia da spedire in questi giorni. Una richiesta che l'associazione presieduta da Rosanna Florio, che si occupa della gestione del canile comunale in contrada vallone Maltempo, avanza da tempo ma che non riesce a percorrere una strada di concretezza. Eppure ce ne sarebbe bisogno perchè l'attuale struttura, che sorge accanto all'ex discarica, versa in condizioni davvero critiche.

Le immagini, che proponiamo nel video e nella galleria fotografica, parlano da sole. Questa struttura, che oggi ospita 154 cani, non è adeguata, e solo l'impegno degli operai e dei volontari di Amici di Zampa riesce a farla andare avanti. Rosanna Florio rilancia le sue proposte per una nuova struttura che migliorerebbe nettamente la situazione e per una efficace campagna di sterilizzazione che coinvolga anche i comuni del comprensorio. Oltre all'appello all'amministrazione comunale, a cui da tempo è stato chiesto di interessarsi a queste proplematiche, Rosanna Florio ha lanciato anche un messaggio a Jovanotti, da diversi anni sostenitore del canile di Vasto e di Amici di Zampa.