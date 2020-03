Forza Italia, Zocaro: "Non mi candido alle regionali"

"Non mi candido". Massimiliano Zocaro scioglie la riserva. Non correrà per un seggio in Consiglio regionale alle elezioni del 10 febbraio.

"Come coordinatore del circolo di Forza Italia della seconda città della provincia di Chieti, scendo in campo ugualmente per il partito. Dimostrerò di essere leader anche non candidandomi.

Molte persone si candidano non per il territorio, ma contro qualcuno. Ringrazio il partito, in particolar modo il gruppo di Forza Italia di Vasto, che mi ha accompagnato nel viaggio di ascolto del territorio che ho compiuto in questo periodo, in cui non sono stato solo, ma ho sentito il sostegno dei militanti vastesi. Quella di non candidarmi è una mia scelta personale. Non esco da Forza Italia, anzi mi impegno nella campagna elettorale. Faccio un passo indietro ora per farne poi quattro in avanti. Nel 2021, in occasione delle elezioni comunali, sarò in prima linea. I candidati alle regionali? Sono in contatto col coordinatore regionale, Nazario Pagano, per aiutarlo a comporre le liste, compiendo le scelte migliori".