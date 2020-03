Domani a San Salvo il "Mercatino della Solidarietà"

Letterine di Natale, zucchero filato, bolle di sapone e tanto altro ancora. Sono gli elementi del Mercatino della Solidarietà nell’ambito delle manifestazioni inserite nel calendario natalizio 2018.

L’invito è per tutti, piccoli e grandi, per domani pomeriggio, venerdì 21 dicembre, dalle ore 15.30 in poi in piazza San Vitale con la partecipazione delle scuole pubbliche e paritarie di San Salvo. Presso lo stand della Comunità Alidoro, che si preoccupa della gestione della casa famiglia, alle ore 17.30 ci sarà il taglio della torta benaugurante.

Il pomeriggio sarà animato dagli Elfi dell’Associazione Tic e Tac.

Il “Mercatino della Solidarietà” è un’iniziativa dell’assessorato alla Pubblica istruzione.