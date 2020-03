Lavori antincendio, 50mila euro per la scuola "Rossetti"

La Regione Abruzzo, con determinazione D.P.C. 022/384 del 10/12/2018, ha stanziato ulteriori risorse per interventi antincendio sulle strutture scolastiche e tra questi ha riconosciuto un contributo di 50 mila euro per la Scuola Media Gabriele Rossetti di Vasto. A comunicarlo è stato l’assessore regionale Lorenzo Berardinetti.

“Un altro piccolo ma significativo intervento - ha dichiarato l’assessore alle Politiche Scolastiche, Anna Bosco - da aggiungere ai fondi comunali, che ci permetterà di fare un passo in avanti per la messa in sicurezza del plesso. Il progetto è stato ammesso grazie all’impegno del settore Lavori pubblici e ad una meticolosa opera di programmazione portata avanti in questi anni. Tra gli interventi previsti per la struttura avrà priorità la realizzazione di una nuova scala antincendio e la compartimentazione della scala esistente. Saranno inoltre realizzati lavori sugli impianti elettrici, termici ed antincendio”.

Comunicato stampa