"Riattivare il semaforo sulla SS16. Noi di Vasto Marina sud non siamo cittadini di serie B"

Riattivare il semaforo all'incrocio tra la statale 16 e viale Dalmazia, all'estremità sud del viadotto Vasto Marina. E' un residente della zona, Francesco Caporicci, a chiedere all'amministrazione comunale la messa in sicurezza del crocevia.

"Pur essendo - scrive Caporicci a Zonalocale - proprietari in Vasto Marina e contribuenti del Comune di Vasto, come sottolineato dall'ex sindaco Lapenna, in dichiarazioni a mezzo stampa, rischiamo la vita nell'incerto attraversamento pedonale dinanzi all'Oasi dell'anziano e oltre verso statale 16 sud. Postazione semaforica istituita dal Comune stesso" e "lasciata deperire, quindi di fatto dismessa immotivatamente. Noi di Vasto Marina sud - afferma il residente - veniemo trattati con disinteresse e lasciati al nostro destino disparitariamente rispetto ai cittadini vastesi del centro di Vasto Marina, che godono di postazioni semaforiche funzionanti e di rotonde", mentre "quella raccontata dal sindaco circa due anni fa, presso l'Oasi dell'anziano, non è stata realizzata. Per questi motivi gravissimi, è fatto obbligo all'amministrazione comunale di ripristinare la postazione semaforica in questione in un incrocio particolarmente pericoloso, laddove lo stesso Comune di Vasto, in ossequio al codice della strada, ha inteso istituirla.

Vedremo - conclude Caporicci - come risponderanno il sindaco, l'assessore al ramo, la polizia municipale alla interrogazione" presentata dal consigliere comunale di centrodestra Francesco Prospero. "I cittadini della zona interessata dal disservizio si costituiranno in comitato spontaneo, per reagire e intraprendere le azioni dovute dinanzi a cotanta incuria".