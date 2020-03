"Natale in Villa 2018": ecco gli appuntamenti natalizi a Villalfonsina

Il Comune di Villalfonsina ha presentato il calendario degli appuntamenti per il periodo natalizio. "È un programma semplice - commenta il sindaco Mimmo Budano - ma speriamo di gradimento. Grazie a tutte le persone, associazioni e collaboratori che hanno agevolato la realizzazione".

Dal 23 dicembre al 6 gennaio ci saranno diversi appuntamenti, alcuni ormai storici, che animeranno il paese.

Il programma

23 dicembre

ore 16 - locali ex scuola media

I bambini incontrano Babbo Natale e addobbano l'albero

ore 18 - Chiesa Santa Maria della Neve

Concerto di Natale della scuola di musica Fonderie Sonore

26 dicembre

dalle 17 alle 19.30 - 21ª edizione del Presepe Vivente

ore 15 - largo Fontana

apertura pista di pattinaggio

28 dicembre

ore 17 - locali ex scuola media

Giochiamo a tombola!

29 dicembre

19 - chiesa di Santa Maria della Neve

concerto di Natale del coro "Emozioni antiche" della scuola media di Casalbordino

dalle 17 alle 19.30 - 21ª edizione del Presepe Vivente

30 dicembre

15.30 - locali ex scuola media

Festa dei bambini con il Mago Cocò

5 gennaio 2019

15.30 - locali ex scuola media

Aspettando la Befana

6 gennaio 2019

dalle 17 alle 19.30 - 21ª edizione del Presepe Vivente