San Salvo, aggressione notturna con un bastone in via Grasceta: 62enne in ospedale

Grave trauma cranico per un 62enne di San Salvo che ieri notte è stato aggredito in via Grasceta non lontano da un bar: le informazioni in merito sono pochissime.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vasto che per ora non rilasciano dichiarazioni sull'accaduto.

L'uomo sarebbe stato ripetutamente colpito con un bastone. Si trova ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Pescara, dove è stato portato dal 118 dopo un primo passaggio al "San Pio" di Vasto.

L'elettrauto (R.D.N.), conosciutissimo in città, è in prognosi riservata, sarebbe fuori pericolo di vita, ma le lesioni riportate sono importanti.