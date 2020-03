Futsal Vasto: vittoria di misura per l’under 19, perdono under 15 e under 17

Fine settimana dalle alterne fortune per le formazioni giovanili del Futsal Vasto. L'unica squadra a vincere è stata l'under 19 mentre under 15 e under 17 hanno rimediato due sconfitte.

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Città di Chieti 1-15

Sconfitta oltremodo punitiva nel risultato quella subita dalla squadra di mister Trapani contro i forti pari età del Città di Chieti. Partita enza storie, con gli ospiti avanti 7-0 già nel primo tempo. Nella ripresa i teatini incrementano il punteggio e i biancorossi segnano l'unica rete con Mileno. Un risultato da archiviare presto per tornare a riprendere il cammino fin qui positivo.

Campionato under 17 | Vigor Lanciano - Futsal Vasto 5-3

Prima sconfitta stagionale per la squadra allenata da mister Porfirio che però non pregiudica la marcia verso la fase élite del campionato. I vastesi vanno sotto 3-1 nel primo tempo, nella ripresa i frentano incrementano sul 5-1 e la rimonta biancorossa si ferma sul 5-3. In rete Aquilano con una doppietta e Fariello.

Campionato under 19 | Futsal Vasto - Silvi 5-4

Buona prova tra le mura amiche del Palasalesiani per i ragazzi di mister Giacomucci. La squadra di casa impone il suo gioco nel primo tempo chiudendo sul 3-1. Nella ripresa il punteggio sale sul 5-2 poi, complice qualche errore di troppo, c'è la rimonta della squadra di mister Fuardo che però si ferma ad un passo dal pareggio. Finisce 5-4 con le reti vastesi segnate da Capezio, tripletta per lui, e da Argentieri, autore di una doppietta.