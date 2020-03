Disposta l’autopsia sul 71enne morto nell’incendio di Lentella, poi l’ultimo saluto

Bisognerà attendere l'esito dell'esame autoptico per salutare per l'ultima volta Adelmo Battista, il 71enne morto a Lentella ieri sera nel giorno del suo compleanno nel rogo all'interno del proprio appartamento al piano terra di via Pianezza. Il corpo del pensionato, ex lavoratore della Magneti Marelli, dopo il recupero era stato portato nell'ospedale di Chieti in attesa delle disposizioni del magistrato. Il pm Gabriella De Lucia domattina conferirà l'incarico.

E' stato il sindaco Carlo Moro, ieri notte, a effettuare il riconoscimento del corpo del pensionato. L'uomo è stato sorpreso dal fuoco, a quanto pare, mentre era seduto in divano. Alcuni suoi compaesani allertati dal figlio e da una vicina di casa hanno cercato disperatamente di salvarlo rompendo il portone d'ingresso con un'ascia, ma si sono dovuti fermare davanti alla porta della cucina bloccata e alle fiamme e al fumo che stavano invadendo il corridoio.

Sgomento nella piccola comunità lentellese per la fine tragica di Battista. Ora, si attende solo il rientro della salma per l'ultimo saluto allo sfortunato compaesano.