Di Nella ancora sul podio: medaglia d’argento al Roma Challenge: "Spero nell’Europeo"

Un'altra medaglia per Alessandro Di Nella.

L'altleta sansalvese è salito fino al secondo gradino del podio al Roma Challenge 2018 di brazilian ju jitsu. La competizione si è svolta il 15 dicembre al Palaterrino e precede un importante appuntamento continentale.

"Tre belle lotte intense che mi fanno ben sperare nel prossimo appuntamento con il tatami: l'europeo di Lisbona. Ringrazio in primis il maestro Pino Petrini, che mi sta insegnando tanto in questo sport, un vero professionista, e tutta la Tribe jiu jitsu Pescara per i supporti fisici e morali, il professor Stefano Silla dell'Athena Healthfitness di San Salvo per la sua preparazione fisica e devo dire che nelle nostre zone professionisti di questo calibro ce ne sono ben pochi; infine, ma non per ultima, Veronica per la 'semplice' sopportazione dei miei ritmi".