"Nei tubi dell’acqua troppa aria. Viene conteggiata nelle bollette?"

"Non solo l’assenza di acqua per troppe ore durante il giorno anche d’inverno, ma dubbi anche sul funzionamento dei contatori che potrebbero conteggiare l’aria che passa negli stessi e negli ultimi tempi troppo presente all’interno delle tubature: di questo ha scritto Carlo Centorami, presidente dell’associazione Vasto Libera, in una missiva indirizzata al presidente della Sasi S.p.a. Gianfranco Basterebbe ed al sindaco di Vasto Francesco Menna". Lo afferma lo stesso sodalizio in un comunicato.

“Verificata la quotidiana mancanza saltuaria d’acqua potabile in tutte le zone di Vasto; visto che è stata pubblicizzata come grande risparmio economico l’installazione di valvole di chiusura comandate elettricamente a distanza; considerata la perenne presenza di aria all’interno delle condotte che fuoriesce dai rubinetti al ritorno dell’acqua corrente, aria mai in quantità così abbondante quanto prima; atteso che i contatori dell’acqua sembra siano molto sensibili al passaggio di aria al loro interno e quindi pare segnino l’aria di passaggio come un consumo - si legge nella missiva - si chiede se siano state installate opportune valvole di sfiato a lato o in prossimità delle valvole elettriche già menzionate, quale sia la loro dislocazione visto che il fenomeno di aria nei tubi si verifica in quasi tutte le zone di Vasto”.

Una questione su cui Vasto Libera chiede l’interessamento della Sasi S.p.a. in quanto lo stesso fenomeno “porterebbe anche un notevole potenziale danno economico a tutti i cittadini vastesi” ha concluso Centorami augurandosi di “avere risposte in merito”.