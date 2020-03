Prospero si avvicina a FdI: possibile candidatura alle regionali. Il partito non smentisce

Francesco Prospero si avvicina a Fratelli d'Italia. Contatti in corso col gruppo dirigente locale e regionale. Il consigliere comunale è tornato nella lista civica in cui era stato eletto nel 2016, Progetto per Vasto, dopo una breve esperienza nella Lega, da cui ha annunciato l'abbandono il 29 novembre scorso a causa di quelle che, in un comunicato, ha definito “importanti contraddizioni politiche emerse, mai affrontate e risolte”.

Da alcuni giorni, sono iniziate a circolare voci su una sua possibile candidatura alle regionali del 10 febbraio 2019 nella lista di Fratelli d'Italia. Prospero, al momento, non rilascia dichiarazioni. Di certo è in atto un dialogo che potrebbe concludersi con il suo ingresso nel partito di Giorgia Meloni.

Il coordinatore regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi, non conferma, né smentisce: "Si è aperta - dice a Zonalocale - una nuova fase per Fratelli d'Italia, che vuole diventare un nuovo punto di riferimento per il centrodestra. In questo senso, anche in Abruzzo ci stiamo aprendo a tutte quelle realtà che vogliono dare il loro contributo a questo progetto. Anche a Vasto vogliamo sperimentare un partito più ampio, più aperto alle energie della società civile, ma anche ai rappresentanti amministrativi per costruire una nuova speranza che, fino ad ora, ci è stata negata. È naturale che il primo banco di prova sia rappresentato dalle elezioni regionali".