Maxi-discarica di Cupello, Marcovecchio in consiglio comunale: "Non possiamo dire No a prescindere"

"Questo non è il consiglio comunale di Vasto che può esprimere opinioni sull'argomento, noi siamo chiamati a esprimerci dopo aver letto pagina per pagina e parola per parola i documenti".

Così il sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio, stamattina ha risposto al consigliere d'opposizione Camillo D'Amico (Il Cambiamento) che chiedeva all'intera assise civica "un No a prescindere riguardo il progetto di maxi discarica presentato dalla Cupello Ambiente" dopo aver ricordato i rischi e le perplessità sull'invaso [LEGGI]. Il No a prescindere diventerà il tormentone della seduta citato più volte da Marcovecchio come posizione non sostenibile dall'organo.

Per la prima volta – se si esclude l'accenno di qualche giorno fa fatto in occasione della presentazione della propria candidatura alla Regione Abruzzo con la Lega [LEGGI] – il primo cittadino cupellese affronta per la prima volta pubblicamente l'argomento che da alcuni mesi tiene banco nel territorio.

In sintesi Marcovecchio dice che bisognerà ancora studiare tutti i documenti per esprimere la posizione ufficiale dell'ente (l'autorizzazione finale passa comunque dal comitato Via regionale) anche perché "rischieremmo azioni risarcitorie da parte della società con un No basato sul nulla".

"ECCO CHE HO FATTO" - Nei mesi scorsi Marcovecchio è stato tirato dalla giacchetta più volte e da più parti (da colleghi sindaci, opinione pubblica ecc.) e stamattina ha cercato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Il sindaco assente – dice riferendosi a se stesso – non è vero che non ha fatto niente. Abbiamo convocato un tavolo con la società, il Civeta e altri interlocutori [LEGGI] ma non l'abbiamo fatto sulla stampa a differenza di tanti altri. La puzza? C'era bisogno della stampa per sapere che il compost puzza? Lo zio della presidente del consiglio Valentina Fitti abita a 300 metri dal Civeta... Il sindaco assente insieme ad altri ha preso il treno ed è andato a vedere gli impianti della Ladurner, l'azienda che produrrà biometano in Valle Cena e che abbatterà gran parte del problema".

Il riferimento è al biodigestore per il quale a settembre sono stati consegnati i lavori [LEGGI]. Il biometano qui prodotto, secondo quanto annunciato dal commissario Franco Gerardini, potrà essere usato anche dalle automobili predisposte degli enti pubblici.

Infine, lo sfogo finale: "Prendete appunti, io non sono a libro paga di nessuno e non esistono partiti della monnezza. Il mio ruolo è difendere la comunità, per questo ringrazio anche il comitato che ha preso a cuore l'argomento. Su questo tema non faccio il candidato, non rincorrerò annunci e promesse".

Il sindaco ha poi presentato un emendamento alla proposta di D'Amico (il No dell'assise civica) "per avviare un un percorso con la comunità, con il comitato e con tutte le altre associazioni" che è stato approvato all'unanimità (il consigliere de Il Cambiamento aveva ritirato precedentemente la propria proposta).

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Di recente il Comune ha concesso alla Cupello Ambiente l'autorizzazione paesaggistica [LEGGI] facendo proprio il parere della Soprintendenza. Fatto, questo, che ha suscitato una nuova levata di scudi da più parti, anche nella vicina Vasto dove i rappresentanti del centrodestra hanno chiesto un consiglio comunale su Civeta e progetti di discariche in itinere.

Su tale punto Marcovecchio ha affermato: "L'autorizzazione la dà l'ufficio tecnico anche sulla base del parere della Soprintendenza. Parliamo della Soprintendenza che, per quanto le compete, probabilmente avrà constatato che in Valle Cena non ci sono i Bronzi di Riace o particolari beni culturali da preservare. Per quanto riguarda la salute, ci sono altri enti che devono esprimersi".

LA CONTINUITÀ INDUSTRIALE DEL CIVETA - L'ex sindaco Angelo Pollutri si è detto "Favorevole alla continuità industriale del Civeta", bacchettando il suo successore e D'Amico: "Vi siete fatti prendere in castagna su questo argomento. C'è una tensione elettorale (il riferimento è anche alle Amministrative della prossima primavera, nda) che inquina la discussione. Chi cerca consenso non tocchi questo argomento".

L'esponente Pd ha poi difeso il Civeta che "non è possibile definire discarica, è un polo tecnologico all'avanguardia in Italia. Non c'è un problema, di 4ª, 5ª, 6ª vasca, ma immaginate la fine del ciclo produttivo dell'impianto? A Mazzocca non è mai interessato nulla del Civeta. Io sono per la prospettiva occupazionale insieme alla tutela dell'Ambiente; ho fede negli enti preposti. Continuerò a difendere il Civeta perché ci permette di pagare le tariffe più basse d'Italia".

In buona sostanza, quindi, tutto è congelato al momento fino alla presentazione delle integrazioni da parte della società di Rocco Bonassisa. La Cupello Ambiente ha chiesto e ottenuto la sospensiva dell'iter e il comitato Via ha fissato al 25 marzo 2019 la nuova scadenza.

Nel frattempo, il Comune – dopo la presentazione dell'attuale progetto nel mese di maggio – "avvierà un percorso con la cittadinanza" come assicurato da Marcovecchio.