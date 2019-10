Casalbordino, ecco il calendario delle manifestazioni natalizie

È stato pubblicato ieri il calendario delle manifestazioni natalizie del Comune di Casalbordino. Oltre 20 appuntamenti che hanno preso il via lo scorso 23 novembre e termineranno il 6 gennaio 2019 con la Festa della Befana in piazza Umberto I. L'amministrazione comunale, anche quest'anno, ha coinvolto associazioni e realtà del territorio per rendere allestire un calendario interessante. "Anche quest'anno l'elenco di eventi in programma a Casalbordino è ricco e variegato - commenta l'assessore al turismo Alessandra D'Aurizio - . C'è stato un impegno concreto da parte dell'Amministrazione comunale e ringrazio tutte le associazioni che si sono prodigate per collaborare".

Un appuntamento da non perdere è quello dell'11 dicembre quando, in piazza Umberto I, arriveranno le telecamere di Mezzogiorno in famiglia. "Sarà un evento di grande rilevanza e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare il giorno 11 dicembre, dalle ore 9 in p.zza Umberto I, alla diretta tv cosìper accogliere in modo caloroso le telecamere Rai".

Nel calendario delle manifestazoni natalizie ci sono appuntamenti culturali, musicali e di solidarietà - come il Concerto del 1° dicembre e Impulsi di musica, il 15 dicembre -. Il 16 dicembre ci sarà l'8ª edizione del Mandamento tour, organizzato da Runners Casalbordino e Avis Don Antonio Tobia. "Un appuntamento da non perdere - commenta l'assessore allo sport Carla Zinni - quello con l'allenamento collettivo ormai diventato un appuntamento fisso nel mese di dicembre. Ci saranno decine di podisti che correranno lungo un percorso panoramico davvero suggestivo".

Il 26 e 30 dicembre l'ormai tradizionale Presepe Vivente a Miracoli. Si chiuderà, come l'anno scorso, il 6 gennaio con la festa della Befana in piazza.