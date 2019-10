Trignina pericolosa, lo sfogo di Massimiliano: "Vogliamo risposte concrete"

"A cosa serve il sindacato? A tutelare i lavoratori. E la politica, a cosa serve la politica? A tutelare i cittadini. O almeno dovrebbe. Ieri mattina la classe politica ha fallito di nuovo. Ha fallito nei confronti di tutti, nei confronti di una giovane mamma. Quanto tempo ancora vi serve per trovare una soluzione? Quante vittime ancora vi servono? Ditelo anche a noi, almeno abbiamo una data.

Diteci su chi dobbiamo far speranza! Se sulla fortuna o su un camionista non distratto. Cercate di fare qualcosa. Siamo papà, mamme e giovani che ogni santo giorno percorriamo quella strada per andare a lavoro, sì per andare a lavoro. Sono anni e anni ormai che cerchiamo di ricordare gli incidenti, ma ce ne sfugge sempre qualcuno perché sono tanti, troppi. Le promesse fatte nei successivi 3 giorni e ogni 5 anni non bastano più.

Vogliamo risposte concrete, azioni. Ci rappresentate, aimé. Ed io oggi, al vostro posto, mi sentirei per l'ennesima volta un po' in colpa".

Massimiliano Barattucci

Palmoli