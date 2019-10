Seduta sospesa, centrodestra contro Del Piano: "Tenga a bada i facinorosi della maggioranza"

"Il presidente Mauro Del Piano, per quanto riguarda le intemperanze che lo avrebbero indotto a sospendere il Consiglio comunale, ha dimostrato di non saper gestire la situazione". Così, in una nota congiunta, i cinque consiglieri comunali di centrodestra e lista civica Il nuovo Faro criticano la decisione adottata due sere fa dal presidente dell'assemblea civica [VIDEO].

Tre i motivi della polemica sollevata da Davide D'Alessandro, Alessandro d'Elisa, Guido Giangiacomo, Edmondo Laudazi e Vincenzo Suriani: "Primo, perché non ha messo prontamente a tacere il consigliere Marra; secondo, perché ha consentito al solito assessore rissoso di parlare a sproposito e di seminare odio; terzo, perché si è inalberato urlando peggio del consigliere Marra. Noi non chiediamo ancora le sue dimissioni da presidente del Consiglio, poiché ne abbiamo già cambiato uno, ma ci auguriamo che dal prossimo Consiglio rinsavisca e dimostri di saper applicare tutti gli articoli del regolamento, riuscendo a tenere meglio a bada i facinorosi, gli attaccabrighe e i seminatori di odio della sua maggioranza. I cittadini di Vasto meritano un Consiglio all'altezza e un presidente del Consiglio almeno di pari altezza".