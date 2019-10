Morto Roberto Severo: aprì la tabaccheria 48 anni fa, quando viale D’Annunzio era il Campo Boario

Quando aprì la sua ricevitoria-tabaccheria, il quartiere attorno a viale D'Annunzio non ancora esisteva. Era il 1970 e in quella zona, che per i vastesi era ancora il Campo Boario, stavano spuntando i primi palazzi.

E' morto oggi Roberto Severo. Aveva 74 anni.

Aveva perso la vista nel 1948, all'età di 4 anni, a causa dello scoppio di una granata. Per decenni, è stato titolare di un'attività che ha fatto la storia del commercio a Vasto.

Lascia la moglie Emilia (con lui nella foto che pubblichiamo) e le figlie Roberta, Gelsy, Isabella e Alessandra. "Ha voluto chiamarmi come lui", racconta Roberta nel giorno dell'improvvisa scomparsa del papà.

L'ultimo saluto sabato nella cattedrale di San Giuseppe.