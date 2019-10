I cestisti della Vasto Basket alla Rossetti per l’appuntamento di Special Olympics

L’Istituto Rossetti di Vasto ha accolto questa mattina la giornata del basket nell'ambito della settimana dello sport di Special Olympics, "un movimento globale che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona può sentirsi accetta, indipendentemente dalle proprie capacità o disabilità". Il progetto è coordinato dalla professoressa Maria Victoria Del Casale, insieme ai colleghi docenti di educazione fisica.

Nell’occasione sono intervenuti quattro giocatori della Vasto Basket, Luca Di Tizio, Adam Fontaine, Goran Oluic e Alessandro Ciampaglia, accompagnati da un allenatore delle squadre giovanili della società, Marco Di Tizio, che, al loro arrivo, si sono resi disponibili alle curiosità esposte dai ragazzi del “Tg Noi”.



La mattinata è continuata con sfide entusiasmanti presso la palestra della scuola, dove gli alunni della prima media, coadiuvati da due atleti della Vasto Basket, si sono cimentati in una sfida all’ultimo canestro, mentre i ragazzi della seconda media, con il supporto di altri due giocatori, si sono affrontati in uno scontro diretto tre contro tre.



“Noi come sportivi dobbiamo essere da esempio per questi ragazzi”, così Luca Di Tizio spiega quale sia il ruolo e quale contributo possa dare lo sportivo nella vita cittadina. Parole che si uniscono a quelle di Alessandro Ciampaglia che sottolinea come "con una piccola azione si possa far così felici dei bambini".



Anche la professoressa Del Casale è intervenuta, sottolineando come "si debba intendere il gioco non come mera competizione, ma come possibilità di mettere in campo le abilità di tutti per far vincere la squadra che collabora di più".



La giornata, perfettamente riuscita, ha creato grande attesa per la prossima tappa dello Special Olypics che si terrà in piazza Rossetti il 1° dicembre, con un flash mob alle 15.30.

Antonio Marcovecchio e Marianna Besca